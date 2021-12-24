Manisa'da 7 ton kaçak şarap ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da 7 ton kaçak şarap ele geçirildi

Manisa'da 7 ton kaçak şarap ele geçirildi
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katında 7 ton kaçak şarap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katında 7 ton kaçak şarap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık takip sonunda Şehitler Mahallesi 712 sokaktaki 5 katlı bir apartmanın bodrum katındaki sığınağa operasyon düzenledi.

Aramada varillerde 7 ton kaçak şarap ele geçirildi, şarapları sığınakta imal edip sattığı öne sürülen şüpheli Ş.A.Ö. (45) gözaltına alındı.

Varillerin sığınak dışına çıkarılamaması nedeniyle kaçak şarap, Manisa Büyükşehir Belediyesinden temin edilen tahliye pompasıyla bina dışındaki varillere aktarıldı.

Manisa'da 7 ton kaçak şarap ele geçirildi

Manisa'da 7 ton kaçak şarap ele geçirildi

Manisa'da 7 ton kaçak şarap ele geçirildi

Manisa'da 7 ton kaçak şarap ele geçirildi

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title