Manisa'da 7 ton kaçak şarap ele geçirildi
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katında 7 ton kaçak şarap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katında 7 ton kaçak şarap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık takip sonunda Şehitler Mahallesi 712 sokaktaki 5 katlı bir apartmanın bodrum katındaki sığınağa operasyon düzenledi.
Aramada varillerde 7 ton kaçak şarap ele geçirildi, şarapları sığınakta imal edip sattığı öne sürülen şüpheli Ş.A.Ö. (45) gözaltına alındı.
Varillerin sığınak dışına çıkarılamaması nedeniyle kaçak şarap, Manisa Büyükşehir Belediyesinden temin edilen tahliye pompasıyla bina dışındaki varillere aktarıldı.