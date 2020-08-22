Manisa'da 7 suçtan aranan kişi yakalandı Manisa'nın Kula İlçesinde 7 suçtan aranan kişi yakalandı.

Manisa'nın Kula İlçesinde 7 suçtan aranan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 2 yıldır firari olarak aranan Mustafa Eşmeli'nin (25), ilçede bir evde saklandığı istihbaratını aldı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşmeli'nin hırsızlık, gasp gibi 7 farklı dosyadan 51 yıl 355 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA