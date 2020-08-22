Manisa'da 7 suçtan aranan kişi yakalandı
Manisa'nın Kula İlçesinde 7 suçtan aranan kişi yakalandı.
22.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:02
Manisa'nın Kula İlçesinde 7 suçtan aranan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 2 yıldır firari olarak aranan Mustafa Eşmeli'nin (25), ilçede bir evde saklandığı istihbaratını aldı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan M.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eşmeli'nin hırsızlık, gasp gibi 7 farklı dosyadan 51 yıl 355 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA