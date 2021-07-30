Manisa'da 694 bin adet pullu sazan yavrusu baraj gölü, göl ve gölete bırakılıyor
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Manisa'da 694 bin adet pullu sazan yavrusu baraj gölü, göl ve gölete bırakılıyor

Manisa'da 694 bin adet pullu sazan yavrusu baraj gölü, göl ve gölete bırakılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla Ürkmez Su Ürünleri Üretme İstasyonu'ndan temin edilen 694 bin adet pullu sazan yavrusu, Manisa'daki baraj gölü, göl ve gölete bırakılıyor.

Su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla Ürkmez Su Ürünleri Üretme İstasyonu'ndan temin edilen 694 bin adet pullu sazan yavrusu, Manisa'daki baraj gölü, göl ve gölete bırakılıyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Su Ürünleri Mühendisi Cihan Saylıkoğlu ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Hakkı Devrim Aksoydan tarafından özel dizayn edilmiş tanklarla Manisa'ya getirilen yavru sazan balıkları Manisa'daki toplam 28 adet baraj gölü, göl ve gölete bırakılmak üzere konu uzmanı teknik personele teslim edildi.

Yavru sazan balıklarının ilçelere tesliminde konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Su ürünleri kaynaklarımızın ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla bakanlığımızla ortak bir şekilde 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi'ni yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızın kaliteli protein ihtiyacını desteklemek, sportif balıkçılığı geliştirmek, su kaynaklarımızın stok miktarını ve çeşitliliğini zenginleştirmek amacıyla; Seferihisar'da faaliyet gösteren Ürkmez Su Ürünleri Üretme İstasyonu tarafından 2021 yılı için ilimize tahsis edilmiş olan 694 bin adet pullu sazan yavrusu, il müdürlüğümüzün balık taşıma aracı ve ekipmanları vasıtasıyla teslim alınarak İlimizin ihtiyaç duyulan çeşitli göletlerine bırakılmak üzere ilçe müdürlüklerine dağıtılmıştır. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması ancak kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Bu nedenle, beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 santimetreden küçük sazan balıklarının avlanmaması; av aracı, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması büyük önem arz etmektedir. Önümüzdeki yıllarda da Bakanlığımız tesislerince üretilen balık yavrularının su kaynaklarımıza bırakılması sağlanacaktır. Balıklandırma çalışmamızın ilimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Manisa'da 694 bin adet pullu sazan yavrusu baraj gölü, göl ve gölete bırakılıyor
Manisa'da 694 bin adet pullu sazan yavrusu baraj gölü, göl ve gölete bırakılıyor
Manisa'da 694 bin adet pullu sazan yavrusu baraj gölü, göl ve gölete bırakılıyor
Manisa'da 694 bin adet pullu sazan yavrusu baraj gölü, göl ve gölete bırakılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da 694 bin adet pullu sazan yavrusu baraj gölü, göl ve gölete bırakılıyor - Haberler Ekonomi
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