Manisa'da 670 litre 'sahte içki' ele geçirildi
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Manisa'da 670 litre 'sahte içki' ele geçirildi

20.01.2021 21:21 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:25
Manisa'da 670 litre 'sahte içki' ele geçirildi

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 670 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 670 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetli ilçesindeki bir evde sahte içki üretildiği ihbarı aldı. Bu kapsamda çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, H.Ş. isimli kişinin evine ortaklaşa operasyon düzenledi. Şüpheli H.Ş.'nin evinde yapılan aramada 670 litre sahte içki ve 95 adet boş şişe ele geçirildi, sahte içki yapımında kullanılan materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli H.Ş., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Manisa'da 670 litre 'sahte içki' ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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