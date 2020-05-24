Manisa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına göre bayramlaştı
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Manisa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına göre bayramlaştı

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının mezarları ziyaret ederken, kent meydanında sosyal mesafe kurallarına göre yaşıtlarıyla bayramlaştı.

Manisa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına göre bayramlaştı
24.05.2020 21:03 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:00

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının mezarları ziyaret ederken, kent meydanında sosyal mesafe kurallarına göre yaşıtlarıyla bayramlaştı.

Kula Belediyesi ekipleri, Yunus Emre Kent Meydanı'nda güzel havanın tadını çıkaran 65 yaş üstü vatandaşlara maske, şeker ve kolonya ikram etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise dışarı çıkan vatandaşların tansiyonlarını ölçtü, sağlık durumlarını kontrol etti.

Maske taktıkları gözlenen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına da özen gösterdi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın 1. günü dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara her türlü desteği vermek ve rahat ettirmek amacıyla belediye çalışanlarının görevleri başında olduğunu söyledi.

İşçi emeklisi 73 yaşındaki Hasan Eroğlu ise "Bayramın birinci gününde sokağa çıkmaktan memnunum. Devletimiz var olsun, bu günlerimize şükür. İnşallah bir daha böyle günler yaşamayız." dedi.

Nimet Topal ise ilk olarak mezarlık ziyareti yaptıklarını ve yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra kent meydanında zaman geçirmeye, temiz hava almaya eşiyle birlikte geldiklerini belirtti.

Öte yandan İzmir'in Menemen ilçesinde ise Türk Kızılay ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşlara içerisinde kolonya, Türk kahvesi ve çikolatanın bulunduğu paket armağan etti.

İlçe genelinde düzenlenen hediye dağıtım etkinliğinde konuşan Türk Kızılay Menemen Şube Başkanı Serkan Orun ise tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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