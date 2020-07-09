Manisa'da 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen paketi dağıtıldı Manisa'nın Gördes ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen paketi dağıtımı yapıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen paketi dağıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlatılan hijyen paketleri, Gördes ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grupları" tarafından vatandaşlara ulaştırıldı.

Ekipler, içerisinde kolonya, koruyucu maske ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu bulunan hijyen paketlerini, İlçeye bağlı bulunan 64 Mahalledeki 5 bin 675 vatandaşa dağıtıldı.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve "Vefa Destek Gurupları"na teşekkür etti.

Kaynak: AA