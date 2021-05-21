Manisa'da 632 bin kök kaçak haşhaş eken kişi yakalandı
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Manisa'da 632 bin kök kaçak haşhaş eken kişi yakalandı

Manisa'da 632 bin kök kaçak haşhaş eken kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Gördes ilçesinde, iki farklı tarlaya 632 bin kök kaçak haşhaş eken şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde, iki farklı tarlaya 632 bin kök kaçak haşhaş eken şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşeylül Mahallesi'nde kaçak haşhaş ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, iki ayrı tarlada toplam 31 dönüm alana 632 bin kök haşhaş ekildiğini belirledi.

Tarla sahibi Ş.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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