62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler
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62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yediklerinden zehirlendikleri şüphesiyle 62 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yediklerinden zehirlendikleri şüphesiyle 62 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki bir lisenin kantininde çıkan yemeklerden tüketen bazı öğrencilerde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görüldü.

Okul yönetiminin durumu bildirdiği sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri, Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye götürülen ve hayati tehlikeleri bulunmayan 62 öğrencinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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