Manisa'da 605 litre 'sahte içki' ele geçirildi; 2 gözaltı

ŞEHZADELER, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Salihli ve Şehzadeler ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 605 litre sahte içki ele geçirildi,2 şüpheli gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Torunlu Mahallesi'ndeki C.D.'nin (76) evi ve eklentilerinde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine eve bugün saat 15.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerindeki yapılan aramalarda şişe ve bidonlar içerisinde toplam 150 litre sahte rakı ile içki yapımında kullanılan 2 adet damıtma düzeneği ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içki ve malzemelere el konuldu.

Her iki operasyonda gözaltına alınan C.D. ve M.İ.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.