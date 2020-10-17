Manisa'da 6 suçtan aranan zanlı yakalandı
17.10.2020 20:15 | Son Güncelleme: 17.10.2020 20:18
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri kimlik kontrolü sırasında 6 farklı suçtan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi yakaladı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri kimlik kontrolü sırasında 6 farklı suçtan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi yakaladı.
Kent girişindeki uygulama noktasında bir aracı durduran ekipler, yaptıkları incelemede araçtakilerden H.K'nin (40) 6 farklı suçtan arandığını ve hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit etti.
H.K, Asayiş Büro Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır