Manisa'da 6 suçtan aranan zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa'da 6 suçtan aranan zanlı yakalandı

17.10.2020 20:15 | Son Güncelleme: 17.10.2020 20:18
Manisa'da 6 suçtan aranan zanlı yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri kimlik kontrolü sırasında 6 farklı suçtan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi yakaladı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri kimlik kontrolü sırasında 6 farklı suçtan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi yakaladı.

Kent girişindeki uygulama noktasında bir aracı durduran ekipler, yaptıkları incelemede araçtakilerden H.K'nin (40) 6 farklı suçtan arandığını ve hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit etti.

H.K, Asayiş Büro Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Sergey Lavrov Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Çolpan İlhan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Garry Rodrigues Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Füze Otomobil Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da 6 suçtan aranan zanlı yakalandı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 20:20:40. #1.15#
title