Manisa'da 6 suçtan aranan zanlı yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri kimlik kontrolü sırasında 6 farklı suçtan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi yakaladı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri kimlik kontrolü sırasında 6 farklı suçtan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi yakaladı.

Kent girişindeki uygulama noktasında bir aracı durduran ekipler, yaptıkları incelemede araçtakilerden H.K'nin (40) 6 farklı suçtan arandığını ve hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit etti.

H.K, Asayiş Büro Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır