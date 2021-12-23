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Manisa'da 6 milyon boş makaron ele geçirildi

Manisa'da 6 milyon boş makaron ele geçirildi
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir kamyonda kaçak sigara imalatında kullanılan 6 milyon 500 boş makaron bulundu.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir kamyonda kaçak sigara imalatında kullanılan 6 milyon 500 boş makaron bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa- Turgutlu kara yolunda 54 AT 369 plakalı kamyonu durdurdu.

Operasyonda, kamyonun kasasına yüklenmiş paketlerde 6 milyon 500 boş makaron ele geçirildi.

Kamyon sürücüsü M.Ş.Ş. gözaltına alındı.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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