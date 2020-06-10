Manisa'da 6 hektar buğday tarlası küle döndü
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Manisa'da 6 hektar buğday tarlası küle döndü

MANİSA'nın Selendi ilçesinde çıkan yangın, mahallelinin desteğiyle itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Manisa'da 6 hektar buğday tarlası küle döndü
10.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:16

MANİSA'nın Selendi ilçesinde çıkan yangın, mahallelinin desteğiyle itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 6 hektar buğday tarlası zarar gördü.

Selendi'nin kısal Beypınar Mahallesi Uzunağalar mevkisindeki buğday tarlasında, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, müdahalede bulundu. Mahallenin müdahalesi yetersiz kalınca, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Başlatılan çalışmada itfaiye ekiplerine mahalleli de traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle destek verdi. 1 saatlik çalışma sonucu güçlükle söndürülen yangında, 6 hektarlık buğday tarlası küle döndü. Yüzlerce dönümlük ekili alan ise yanmaktan kurtarıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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