MANİSA'DA 59 TON SAHTE GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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MANİSA'DA 59 TON SAHTE GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Ahmetli ve Alaşehir ilçelerinde, 59 ton sahte gübre ele geçirilmesiyle ilgili Suriye uyruklu M.B.E. (15) gözaltına alındı.

AHMETLİ, MANİSA (DHA) - Manisa'nın Ahmetli ve Alaşehir ilçelerinde, 59 ton sahte gübre ele geçirilmesiyle ilgili Suriye uyruklu M.B.E. (15) gözaltına alındı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükselmiş oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Turgutlu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan diğer şüpheli İ.Ö.'nün ise yakalanması için çalışmaların halen sürdüğü bildirildi.

MANİSA'DA 59 TON SAHTE GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ

MANİSA'DA 59 TON SAHTE GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ

MANİSA'DA 59 TON SAHTE GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ

MANİSA'DA 59 TON SAHTE GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ

MANİSA'DA 59 TON SAHTE GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ

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