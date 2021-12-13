MANİSA'DA 59 TON SAHTE GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ

AHMETLİ, MANİSA (DHA) - Manisa'nın Ahmetli ve Alaşehir ilçelerinde, 59 ton sahte gübre ele geçirilmesiyle ilgili Suriye uyruklu M.B.E. (15) gözaltına alındı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükselmiş oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Turgutlu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan diğer şüpheli İ.Ö.'nün ise yakalanması için çalışmaların halen sürdüğü bildirildi.

Türkiye-Suriye sınırındaki petrol keşfi yöre halkını sevindirdi Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet