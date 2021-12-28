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Manisa'da 57 litre kaçak alkol ele geçirildi

Manisa'da 57 litre kaçak alkol ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yılbaşı öncesi piyasaya kaçak alkol sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışmalar yürüten emniyet güçleri piyasaya sürülmeye hazır 57 litre kaçak alkol ele geçirdi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yılbaşı öncesi piyasaya kaçak alkol sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışmalar yürüten emniyet güçleri piyasaya sürülmeye hazır 57 litre kaçak alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 'Kaçak/sahte alkol üreten, satan, satın alan ve kullanan' şahıslara yönelik yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yapılan denetimde G.İ. isimli şahsa ait işyerinde satışa hazır vaziyette kaçak alkol olduğu tespit edildi. G.İ.'nin işyerinde ve ikametinde yapılan aramada paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 57 litre kaçak/sahte alkol yakalanarak muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi G.İ. ve iş yeri çalışanı R.E.İ. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Olayla ilgili olarak tahkikatın devam ettiği bildirildi. - MANİSA

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