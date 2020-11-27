Manisa'da 55 litre etil alkol ve 51,5 litre sahte rakı ele geçirildi
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Manisa'da 55 litre etil alkol ve 51,5 litre sahte rakı ele geçirildi

27.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:47
Manisa'da 55 litre etil alkol ve 51,5 litre sahte rakı ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 55 litre etil alkolün yanı sıra 51,5 litre sahte rakı ile 120 gram anason yağı ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 55 litre etil alkolün yanı sıra 51,5 litre sahte rakı ile 120 gram anason yağı ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen Turan Mahallesi'ndeki metruk binaya operasyon düzenledi.

Operasyonda, bidonlarda 55 litre etil alkol ve 51,5 litre sahte rakı ele geçirildi. Sahte rakı üretiminde kullanıldığı belirtilen 120 gram anason yağı da yapılan aramada bulundu.

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Operasyonda gözaltına alınan M.G, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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