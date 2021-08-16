Manisa'da 519 kök kenevir bitkisi ve 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi
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Manisa'da 519 kök kenevir bitkisi ve 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Manisa'da 519 kök kenevir bitkisi ve 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 519 kök kenevir bitkisi ile 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 519 kök kenevir bitkisi ile 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Kestanederesi Mahallesi, Gökçukuru Mevkiinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, KOM Şube Müdürlüğü, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlıklarınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edildi. Ortaklaşa yapılan aramada boyları 80 santimetre ile 200 santimetre arasında değişen toplam 519 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.A. (40) isimli şahıs yakalandı. Şüpheli Ö.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Manisa'da 519 kök kenevir bitkisi ve 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Manisa'da 519 kök kenevir bitkisi ve 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da 519 kök kenevir bitkisi ve 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Haberler
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