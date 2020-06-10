Manisa'da 500 metre ara ile iki kaza: 4 yaralı
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Manisa'da 500 metre ara ile iki kaza: 4 yaralı

Manisa'da 500 metre ara ile iki kaza: 4 yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen kazada yola dökülen mazot nedeniyle başka bir kaza daha meydana geldi Aynı güzergahta 500 metre arayla meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı Manisa'nın Kula ilçesinde 500 metre ara ile meydana gelen...

10.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:49

Manisa'da 500 metre ara ile iki kaza: 4 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen kazada yola dökülen mazot nedeniyle başka bir kaza daha meydana geldi

Aynı güzergahta 500 metre arayla meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde 500 metre ara ile meydana gelen iki kazada toplamda 4 kişi yaralandı. Kazanın birinde yola dökülen mazot yüzünden kontrolden çıkan kamyonet takla atarken, diğer kazada ise bir otomobil aynı yönde seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı.

Kazalar, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Kavacık Mahallesi girişinde meydana geldi. Uşak yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan Fatih Azman idaresindeki 09 KJ 379 plakalı kamyonet, yola dökülen mazot sebebiyle kontrolden çıktı. Havanın sıcaklığının da etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, taklalar atarak refüjde ters durabildi. Kazanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Fatih Azman ve kamyonette yolcu olarak bulunan Kamala Azman ve Zeynep Suda Azman yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk kazanın 500 metre gerisinde meydana gelen ikinci kazada ise, bir otomobil aynı yönde seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir yönüne seyir halinde olan Ali Alkış idaresindeki 06 HUS 96 plakalı otomobil, Kavacık rampasını çıkarken aynı yönde seyir halinde olan Aykut Avşar idaresindeki 45 RA 7956 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Sefa Boz yaralanırken, otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Sefa Boz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

500 metre ara ile meydana gelen iki kaza sebebiyle, İzmir- Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayı karışan araçların yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin kumlama çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Her iki kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı.

Manisa'da 500 metre ara ile iki kaza: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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