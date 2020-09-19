Manisa'da 500 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
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Manisa'da 500 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da 500 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
19.09.2020 17:39 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:42

Manisa'nın Demirci ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Mezitler Mahallesi Yaykın Mevkiinde jandarma ekibinin arazi arama-tarama faaliyeti sırasında U.K. (19) ve Ö.K'nin (39) Orman İşletme Şefliğine ait araziye 500 kenevir bitkisi ektiği tespit edildi.

Yapılan operasyonda şahıslar gözaltına alındı, 15 kilo esrar, bir tabanca ve üç av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Nurullah Kalay
Nurullah Kalay
AA Editörü
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