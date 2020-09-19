Manisa'da 500 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi yakalandı Manisa'nın Demirci ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Mezitler Mahallesi Yaykın Mevkiinde jandarma ekibinin arazi arama-tarama faaliyeti sırasında U.K. (19) ve Ö.K'nin (39) Orman İşletme Şefliğine ait araziye 500 kenevir bitkisi ektiği tespit edildi.

Yapılan operasyonda şahıslar gözaltına alındı, 15 kilo esrar, bir tabanca ve üç av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA