Manisa'da 5 milyon 270 bin kaçak makaron yakalandı
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Manisa'da 5 milyon 270 bin kaçak makaron yakalandı

Manisa'da 5 milyon 270 bin kaçak makaron yakalandı
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 milyon 270 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 milyon 270 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler bir iş yeri, bir depo ve tırda, kaçak olduğu belirlenen 5 milyon 270 bin henüz tütün doldurulmamış makaron buldu. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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