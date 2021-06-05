Manisa'da 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
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Manisa'da 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Manisa'da 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tır, bir işyeri ve bir depoda yapılan aramalarda toplam 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tır, bir işyeri ve bir depoda yapılan aramalarda toplam 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli tahkikata başlandı.

Manisa genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, 3-4 Haziran tarihlerinde Turgutlu ilçesinde bir tır, bir işyeri ve bir depoda yapılan operasyonda, 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
Manisa'da 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
Manisa'da 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi - Haberler
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