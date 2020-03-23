Manisa'da 5 gündür aranan genç yaralı bulundu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5 gündür aranan 23 yaşındaki Deniz Çakal, Turgutlu ilçesinde sulama kanalında yaralı bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5 gündür aranan 23 yaşındaki Deniz Çakal, Turgutlu ilçesinde sulama kanalında yaralı bulundu.

Alınan bilgiye göre, 19 Mart'ta "tarlaya gidiyorum" diyerek Alaşehir'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Deniz Çakal'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Kayıp başvurusu yapılan genci arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Aydoğdu Mahallesi yakınlarında Çakal'ın motosikletiyle iş kıyafetlerini buldu.

Dün akşam telefonla ailesini aradığı belirtilen Çakal'ın Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir sulama kanalında olduğu tespit edildi.

Yaralı bulunan ve Manisa Şehir Hastanesine götürülen Deniz Çakal'ın kafasında darp izi ile vücudunun bazı bölgelerinde cam kesiklerinin bulunduğu öğrenildi. Çakal, tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaçırıldığını iddia etti

Deniz Çakal'ın ifadesinde tarlasında çalıştığı sırada arkasında gelen maskeli 3 kişinin kendisini zorla siyah bir otomobile bindirdiğini, yerini bilmediği bir palet deposuna götürüldüğünü iddia etti.

Ölümle tehdit edildiğini öne süren Çakal'ın, kafasına şişe ile vurulduğunu, bayıldığını, ayıldığında kendisini bir sulama kanalında bulduğunu, yanındaki telefonla ailesini aradığını söylediği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA