Manisa'da 5 gencin, elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
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Manisa'da 5 gencin, elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 5 gencin elektrikli bisikletle trafikteki tehlikeli yolculuğu kaydedildi.

Manisa'da 5 gencin, elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
20.09.2020 17:51 | Son Güncelleme: 20.09.2020 17:54

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 5 gencin elektrikli bisikletle trafikteki tehlikeli yolculuğu kaydedildi.

Horozköy Caddesi'nde yoğun trafiğe rağmen biri kız 5 gencin elektrikli bisikletle yolculuk yaptığı görüldü. Yeni tip koronavirüs kurallarına riayet etmeyen gençler, trafik ışıklarına da uymadı.

Gençlere, tehlikeli yolculukları nedeniyle caddedeki bazı kişiler tepki gösterdi. Gençler ise tepkilere aldırış etmeden yolculuklarını cep telefonu ile kaydetti.

Gençlerin bu tehlikeli yolculuğu AA muhabiri tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Haluk Satır
Haluk Satır
AA Editörü
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