5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'da, kontrolden çıkan tırın bariyere çarpıp devrilmesi ve 4 aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

İzmir-Manisa kara yolunda Seçmen Sencer'in (33) kullandığı 33 BPD 68 plakalı tır, Sabuncubeli Tüneli çıkışında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra refüje çarparak devrildi.

Kontrolden çıkan tıra çarpmamak için yavaşlayan B.A. (49) idaresindeki 35 KD 6553 plakalı otomobile de Ali Algan (50) kontrolündeki 35 KOT 65 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Bu sırada 34 AHD 447 plakalı panelvan ile 20 AEF 018 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Seçmen Sencer ve Ali Algan ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle tünellerden sonra Manisa yönünde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.