Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem
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Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

22.01.2020 22:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:45
Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem

'nın ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir meydana geldi.

ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Aydın, İzmir ve İstanbul'da da hissedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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