Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem
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Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22.01.2020 22:38 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:38
Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem

'nın ilçesinde 5,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Kaynak: AA
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