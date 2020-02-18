Manisa'da 5.2'lik depremle sallandı (2)
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Manisa'da 5.2'lik depremle sallandı (2)

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOKMANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtildi.

18.02.2020 19:51 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:51
Manisa'da 5.2'lik depremle sallandı (2)

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

'nın ilçesinde, verilerine göre 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "18.02.2020 tarihinde saat 19.09 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Anında bir kasap dükkanında çekilen görüntü, depremin şiddetini ortaya koydu. Vitrinde çıkarılan etlerin, depremin şiddetiyle saniyelerce sallanması görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kasap dükkanından görüntü

Tolga TAHÇI - Cemil SEVAL/İZMİR,


Kaynak: DHA
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