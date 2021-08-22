Manisa'da 496 kök kenevir ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da 496 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'da 496 kök kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 496 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 496 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi Çoraklık mevkiinde Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri destek kuvveti ile birlikte ortaklaşa kenevir operasyonu düzenlendi. Yapılan istihbarat çalışmaları sonrası harekete geçen ekipler, R.C. isimli şahsa ait arazide boyları 1,5 metreye kadar ulaşan 496 kök kenevir bitkisi tespit etti. Operasyon kapsamında R.C. gözaltına alınırken ele geçirilen kenevirler imha edilmek üzere toplatıldı. - MANİSA

Manisa'da 496 kök kenevir ele geçirildi
Manisa'da 496 kök kenevir ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düğün eğlencesi hastanede bitti! İkram edilen tavuklu pilav, 31 kişiyi zehirledi
Düğün eğlencesi hastanede bitti! İkram edilen tavuklu pilav, 31 kişiyi zehirledi
İstanbul'da izinsiz pankart astığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest kalan kişi saldırıya uğradı
İstanbul'da izinsiz pankart astığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest kalan kişi saldırıya uğradı
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Gervinho Lionel Messi Abdullah Avcı Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Manisa'da 496 kök kenevir ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 21:35:55. #1.14#

title