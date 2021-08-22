Manisa'da 496 kök Hint keneviri ele geçirildi
Manisa'da düzenlenen operasyonda 496 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa'da düzenlenen operasyonda 496 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraycık Mahallesi Çoraklık mevkisinde R.C'nin (60) Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Demirci ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, R.C'ye ait arazide, tarla kenarına ekili 496 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda, R.C. gözaltına alındı.
Ele geçirilen kenevir yakılarak imha edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak