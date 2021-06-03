Manisa'da 490 litre sahte içki ele geçirildi
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Manisa'da 490 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'da 490 litre sahte içki ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen operasyonda 490 litre sahte içki ele geçirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen operasyonda 490 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kenger Mahallesi'nde bir kişinin evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen evdeki aramalarda 490 litre sahte içki bulundu.

İşlemleri için jandarma karakoluna götürülen şüpheli C.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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