Manisa'da 475 kök Hint keneviri ele geçirildi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 475 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 475 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karakoca Mahallesi'ne operasyon düzenledi.
Kocabaştepe mevkisinde ormanlık alana dikili 475 Hint keneviri tespit edildi.
Aramalarda da bir çift çizme, 2 çapa, 2 kutu ilaç şişesi, sulama sisteminde kullanılan hortum bulundu.
Hint kenevirini eken şüphelilerin tespiti için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram