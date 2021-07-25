Manisa'da 43 kök Hint keneviri ele geçirildi
Manisa'nın Şehsadeler ilçesinde 43 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehsadeler ilçesinde 43 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniharmandalı Mahallesi Sultançakmazoğlu mevkisindeki tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda 43 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili D.B'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan