Manisa'da 406 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Manisa'da 406 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki operasyonda saksılarda dikili 406 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'da 406 kök Hint keneviri ele geçirildi
04.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:11

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki operasyonda saksılarda dikili 406 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi Sultan Çakalazmağı mevkisindeki kontrol sırasında 3 ayrı noktadaki saksılara ekilmiş 344 kök Hint keneviri buldu.

Kenevirleri ektiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri üzerine operasyonu derinleştiren ekipler, Kale Mahallesi Değirmendere mevkisindeki bir evde daha arama gerçekleştirdi.

Burada da saksılara ekilmiş 62 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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