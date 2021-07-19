Manisa'da 40 kök Hint keneviri yakalandı
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Manisa'da 40 kök Hint keneviri yakalandı

Manisa'da 40 kök Hint keneviri yakalandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Çavlu Mahallesinde Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat ve saha çalışmaları neticesinde Gediz çayı kenarında ekili halde Hint keneviri ele geçirildi.

Boyları 1.5 ile 2 metre arasında değişen 40 kök kenevir bitkisinin yanı sıra alanda 2 adet sulama bidonu ve solucan gübresi edildi.

Jandarma ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa'da 40 kök Hint keneviri yakalandı
Manisa'da 40 kök Hint keneviri yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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