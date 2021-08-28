Manisa'da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada
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Manisa'da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza dün akşam saatlerinde Salihli-Alaşehir yolu kantar mevkiinde meydana gelmişti. Alaşehir yönünden Salihli istikametine seyir halinde olan Ramazan Çetinkaya (67) yönetimindeki 35 BUF 96 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şerit değiştirerek, karşı yönden gelen İsmail Uçar yönetimindeki 45 J 4756 plakalı işçi servis minibüsüne çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki üzüm bağına uçarken, minibüs ise yol kenarına devrilmişti.

Kazada sürücülerden 1'i hastanede olmak üzere 2 sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Hayriye Çetinkaya (61) ve minibüsteki yolculardan Mahmut Bozkurt hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ahmet Can K., Osman A., Emre K., Emrah A. ve İbrahim E. olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, kazaya sebep olan ve olay yerinden kaçan römorklu traktörün bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde arazi yolundan Salihli-Alaşehir karayoluna römorklu traktörü ile çıkıp kazaya sebep olan sürücünün olay yerinden traktörü ile kaçması dikkat çekti.

(Behzat Akcan/İHA)

Manisa'da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada
Manisa'da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada
Manisa'da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada
Manisa'da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada
Manisa'da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada
Manisa'da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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