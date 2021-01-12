4. kattan 3. katın balkonuna düşen kadın yaralandı
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4. kattan 3. katın balkonuna düşen kadın yaralandı

12.01.2021 23:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 00:02

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde balkondan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde balkondan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak'ta Dilek Fidan, apartmanın 4'üncü kat balkonunda dengesini kaybederek 3'üncü kattaki balkona düştü.

Boş olan dairenin balkonunda çevredekilerden yardım isteyen Fidan, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla indirildi.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Fidan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4. kattan 3. katın balkonuna düşen kadın yaralandı
4. kattan 3. katın balkonuna düşen kadın yaralandı
4. kattan 3. katın balkonuna düşen kadın yaralandı
4. kattan 3. katın balkonuna düşen kadın yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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