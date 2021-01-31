Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü
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Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü

31.01.2021 20:18 | Son Güncelleme: 31.01.2021 20:56

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, 4 kişi başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, 4 kişi başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kestelli Mahallesi Bintepeler Atçeşme mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, art arda silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bir otomobilde 4 genci başlarından silahla vurulmuş olarak buldu. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Araştırmada öldürülengençlerin 22-24 yaşlarında ve aynı liseden arkadaş oldukları ve pompalı tüfekle vuruldukları belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından 4 kişinin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bölgeye gelen Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan olay yerinde ekiplerden bilgi aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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