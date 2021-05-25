Manisa'da 4 dönüm ormanlık alan yandı
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Manisa'da 4 dönüm ormanlık alan yandı

Manisa'da 4 dönüm ormanlık alan yandı
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı ile Sivrice mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahale ile söndürülürken, 4 dönüm alan küle döndü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı ile Sivrice mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahale ile söndürülürken, 4 dönüm alan küle döndü.

Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı ile Sivrice mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda bugün saat 16.15'te yangın çıktı. Yangın bölgesinde 1 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve Turgutlu Belediyesi'ne bağlı iş makinaları görevlendirildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, havadan ve karadan müdahale ile daha fazla büyümeden söndürüldü. İlk belirlemelere göre 4 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor.


Manisa'da 4 dönüm ormanlık alan yandı
Manisa'da 4 dönüm ormanlık alan yandı
Manisa'da 4 dönüm ormanlık alan yandı
Manisa'da 4 dönüm ormanlık alan yandı
Manisa'da 4 dönüm ormanlık alan yandı
Manisa'da 4 dönüm ormanlık alan yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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