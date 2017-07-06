Manisa'da 4 Bin Keklik Doğaya Salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğü tarafından doğaya 4 bin kınalı keklik salındı.





Malatya Keklik Üretim İstasyonu'ndan alınan toplam 4 bin kınalı keklik, Gölmarmara ve Kula ilçelerinde yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında doğaya salındı.





Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil, gazetecilere yaptığı açıklamada, nesli tehlike altına giren ve sayısı azalan hayvanların sayılarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.





2012 ve 2017 yılları arasında Manisa'da 19 bin 800 kınalı kekliğin doğaya salındığını anımsatan Bayil şöyle konuştu:





"Bizler Doğal Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü olarak hem yaban hayvanlarımızın yaşama alanlarını hem yaban hayvanlarımızı korumak, kollamak, onları desteklemek gelecek nesillere aktarmak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca nesli tehlike altına giren, sayıları azalan hayvanların artırılmasıyla ilgili doğada çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. 2017 yılı keklik üretim ve salım programı çerçevesinde Bakanlığımızca ülkemizin çeşitli yerlerinde üretilen keklikler bizlerin talebi doğrultusunda bize ulaştırılmakta, yaban hayatı sahalarımıza salınmaktadır. Bu maksatla bu yıl Malatya Keklik Üretim İstasyonu'muzdan getirilen 4 bin kekliği Gölmarmara ve Kula ilçelerimize salmış bulunmaktayız."



Konuşmaların ardından kınalı keklikler doğaya salındı.