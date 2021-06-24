Manisa'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde şarampole devrilen bir otomobil ile yardım için duran bir kamyona çarpan araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde şarampole devrilen bir otomobil ile yardım için duran bir kamyona çarpan araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Muammer Sönmez'in (35) kullandığı 35 ACF 996 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Eşme kavşağında şarampole devrildi.

Kazayı görerek yardım etmek için yol kenarına yanaşan Engin Tuna, kullandığı 45 K 5956 plakalı kamyonu park ederek olay yerine koştu.

Bu sırada kazayı görerek yavaşlayan Hayri Harmandalı'nın (37) kullandığı 64 KP 240 plakalı hafif ticari araca, Emre Aral (27) idaresindeki 34 JK 6021 plakalı minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç da park halindeki kamyona çarptı.

Ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Muammer Sönmez, Emre Aral, Sinem Aral (19) ve Hayri Harmandalı'nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan Uşak-İzmir kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak