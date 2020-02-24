Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

24.02.2020 06:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 06:04

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFET) sitesinde yer alan veriye göre, saat 05.43'te Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA