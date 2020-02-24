Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
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Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

24.02.2020 06:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 06:04
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

'nın ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFET) sitesinde yer alan veriye göre, saat 05.43'te Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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