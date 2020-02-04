: Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

04.02.2020 22:53 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:54

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin nedeniyle panik yaşayan bazı ilçe sakinleri sokağa çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremde yaşadıkları panikle bazı ilçe sakinleri parklara ve meydanlara çıktı.

İlçe sakinlerinden Bahadır Erbay, depremde herkesin büyük korku yaşadığını belirterek, "Herkes sokakta şu anda. Bu artçı depremler devamlı oluyor. Ne zaman sona erecek hiç bilmiyoruz. İnsanlar iyice telaşlandı, herkes dışarıda. Şu anda eşim ve çocuğumla dışarı çıktık, içeri girmeyi de düşünmüyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz sonuçta bu bir doğal afet." dedi.

Bu arada ilçeye bağlı Medar Mahallesi sakinlerinin de yaşadıkları panik sebebiyle sokağa çıktığı ve mahalleye çadır kurulması için yetkililerden talepte bulunduğu öğrenildi.

Manisa Valiliği 20.55'teki depremle ilgili yaptığı açılamada ilçe genelinde depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirmişti.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Depremde evleri hasar görenler için AFAD tarafından 15 mahallede 400 çadır kurulmuştu.

Valilik, 68 mahallede yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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