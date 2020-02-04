Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
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Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

04.02.2020 21:15 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:15
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

'nın ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığının () sitesinde yer alan verilere göre, saat 20.55'te Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir'in birçok ilçesinden de hissedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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