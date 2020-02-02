Manisa'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.23'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
02.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:15
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 03.23'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı.
(İHA)
Kaynak: İHA