Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)
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Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)

VALİLİK: OLUMSUZLUK YOKManisa Valiliği, Akhisar'ın kırsal Karabörklü Mahallesi'nde meydana gelen depremin ardından yazılı açıklama yatı.

23.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:28
Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)

VALİLİK:  OLUMSUZLUK YOK

Valiliği, 'ın kırsal Karabörklü Mahallesi'nde meydana gelen depremin ardından yazılı açıklama yatı. Açıklamada, "23 Şubat 2020 tarihinde saat 15.40'ta merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.

Cemil SEVAL/ MANİSA,


Kaynak: DHA
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