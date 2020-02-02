Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Kırıkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:00
Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem

'nın Kırıkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () verilerine göre, merkez üssü 'nın Kırıkağaç ilçesi olan 4.4 büyüklüğündeki deprem, saat 14.36'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Manisa'nın Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı.


Kaynak: DHA
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