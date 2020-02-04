Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
DEPREMLER SÜRÜYORManisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD verilerine göre saat 20.55'te Riçhter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
DEPREMLER SÜRÜYOR
Manisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD verilerine göre saat 20.55'te Riçhter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem endişe yarattı.VALİLİKTEN AÇIKLAMAValilikten yapılan açıklamada depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilerek şöyle denildi:
"04.02.2020 tarihinde saat 20: 55 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Haber: MANİSA,