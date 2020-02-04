Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
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Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

DEPREMLER SÜRÜYORManisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD verilerine göre saat 20.55'te Riçhter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

04.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:30
Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

DEPREMLER SÜRÜYOR

'nın ilçesinde verilerine göre saat 20.55'te Riçhter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem endişe yarattı.  

VALİLİKTEN AÇIKLAMAValilikten yapılan açıklamada depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"04.02.2020 tarihinde saat 20: 55 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: DHA
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