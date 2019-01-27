Manisa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 06.15'de yerin 11.4 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Manisa ve çevre illerde hissedildi.

Öte yandan 25 Ocak Cuma günü İzmir'in Menemen ilçesinde ise 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. - MANİSA

Kaynak: İHA