Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiAFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Akhisar'ın Gökçeahmet köyü merkezli sarsıntı, saat 08.56'da yaşandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Akhisar'ın Gökçeahmet köyü merkezli sarsıntı, saat 08.56'da yaşandı. Depremin derinliği ise 7.04 kilometre olarak açıklandı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı. - MANİSA

Kaynak: İHA