Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22.01.2020 22:52 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:52
Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

'nın ilçesinde de 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 22.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA
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